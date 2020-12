Coronavirus, a Montefiascone tutto pronto per il nuovo drive in per effettuare i tamponi in auto

Lia Saraca 22 dicembre 2020 a

a

a

Tutto pronto per l’apertura del drive–in Covid 19 presso la sede operativa dell’Asvom di Protezione civile, nella zona artigianale Le Guardie sulla strada Umbro-Casentinese.

In questi giorni, nell’ampia zona separata dal resto dello stabile, è stato allestito il gazebo dove si effettueranno i tamponi rapidi. Predisposto inoltre un percorso di entrata e uscita in ingressi separati per le auto.

“La Asl di Viterbo ha chiesto al Comune la disponibilità di un drive-in sul territorio – illustra il presidente dell’Asvom, Tonino Fiani –. La commissaria prefettizia Anna De Luna ha interpellato la nostra associazione di Protezione civile e così, presso la nostra sede operativa. abbiamo allestito il centro che dispone anche di stanze riservate agli operatori sanitari”.

Il servizio, curato dalla Asl, vedrà la presenza dei medici di base che svolgeranno le operazioni di prelievo dei tamponi. “L’azienda sanitaria ha dato l’autorizzazione – aggiunge Fiani -. Ora aspettiamo la comunicazione dei turni da parte dei medici di base, in modo da rendere operativo il drive–in. L’avvio dovrebbe avvenire tra pochi giorni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.