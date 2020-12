Addio all'avvocato Marcello Polacchi, aveva contratto il Covid

20 dicembre 2020 a

Il Covid si è portato via anche l’avvocato Marcello Polacchi. A distanza di pochi giorni dalla morte dell’ex presidente della Fondazione Carivit Mario Brutti, se ne va all’età di 84 anni, per una polmonite dovuta al coronavirus, uno dei grandi principi del foro viterbese. Polacchi da alcuni giorni era ricoverato in condizioni gravissime nel reparto Covid dell’ospedale Belcolle. Storico esponente del Pci viterbese, era stato presidente della Provincia dal 1976 al 1978, passando poi il testimone al compagno di partito Ugo Sposetti. Originario di Acquapendente, durante la seconda guerra mondiale, si era trasferito con la sua famiglia a Civita Castellana, dove ha vissuto fino agli anni Settanta, per poi trasferirsi nel capoluogo. All’ordine degli avvocati si era iscritto nel 1967 e in occasione dei 50 anni di iscrizione era stato suo genero, l’avvocato Luigi Sini, allora presidente dell’organo professionale, a consegnargli la Toga d’oro. “L’ordine degli avvocati di Viterbo e tutto il foro viterbese si stringono intorno alla famiglia e partecipano al dolore per la scomparsa di Marcello Polacchi decano dell’avvocatura viterbese e padre della nostra cara amica e collega Claudia Polacchi” si legge in una nota. Polacchi lascia tre figli: il giornalista Stefano, Irene e Claudia, che ha seguito le orme forensi del padre. La moglie, Maria Teresa Paolelli, era scomparsa nel 2015. I funerali si celebreranno domani alle 14.30 nella chiesa di Sant’Andrea a Pianoscarano.

