Corruzione per l'aeroporto, indagato dipendente viterbese di Leonardo

Il viterbese Simone Rosati dipendente di Leonardo spa (ex Finmeccanica) è indagato nell’inchiesta sul completamento dell’aeroporto della Tuscia. Oltre a Rosati, la pubblica accusa ha chiesto il rinvio a giudizio per altre quattro persone. Tra queste spiccano il senatore leghista ed ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri e l’imprenditore ed ex parlamentare Paolo Arata. Nell’indagine della procura di Roma si parla di un giro di soldi in cambio di favori. A Siri, nelle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi, sono contestati due episodi di corruzione. Il leghista si sarebbe attivato “per ottenere un provvedimento normativo ad hoc che finanziasse, anche in misura minima, il progetto di completamento dell’aeroporto di Viterbo, di interesse per future commesse della Leonardo spa”. Il coinvolgimento di Rosati è spiegato così dai pm romani: Siri “riceveva indebitamente la promessa di ingenti somme di denaro (per il tramite e in parte destinate anche agli intermediari, Arata, con legami personali e illeciti con lo stesso senatore leghista e Valerio Del Duca) e comunque la dazione di 8 mila euro anticipata da Del Duca e Simone Rosati (dipendente di Leonardo spa, di intesa col suo superiore gerarchico Paolo Iaboni) che avevano programmato di riottenere tale provvista, pur non riuscendo nell’intento, mediante il pagamento da parte di Leonardo spa di una fattura emessa”, da una società. L’indagine parte da Palermo, dove la procura indagava da tempo sul legame tra politici e imprenditori nella produzione di energia eolica. Sulla stampa la questione si è concentrata sulla figura dell’ex sottosegretario. Secondo il capo d’imputazione, Siri avrebbe asservito i suoi poteri a “interessi privati, proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti per materia (Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) l’inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare e di iniziativa governativa di rango legislativo ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto mini-eolico”. Per l’accusa Siri “riceveva indebitamente la promessa e o la dazione di 30 mila euro da parte di Arata, amministratore della Etnea srl e dominus della Soclara srl, amministrata dal figlio, società operative in quel settore”. Il leghista si è difeso dicendo: “Sono due anni che non commento le inchieste che mi riguardano, perché i processi si fanno nelle aule di giustizia e non sui giornali o in televisione, i quali viceversa si sono già espressi con una sentenza definitiva di condanna attraverso una violentissima campagna diffamatoria fondata su ricostruzioni prive di riscontro probatorio. Siccome i processi non sono fondati su opinioni ma su prove, e io non sono mai stato corrotto da nessuno, ho fiducia che la magistratura accerterà la mia totale innocenza”. Se lo augura anche il viterbese Simone Rosati.



