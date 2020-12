Impianti di videosorveglianza, 6 progetti approvati nella Tuscia

18 dicembre 2020 a

La Regione Lazio ha approvato 59 progetti di sicurezza urbana dei Comuni del Lazio. "È stata pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 17 dicembre la graduatoria relativa ai progetti presentati dai comuni singoli o associati per l’installazione di impianti videosorveglianza di aree pubbliche, per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e servizi digitali, per il recupero e la valorizzazione di aree urbane degradate che restituiscano spazi comuni ai cittadini». Lo rende noto la Regione Lazio, precisando che sono stati approvati 59 progetti di cui 21 nella provincia di Roma, 9 nella provincia di Latina, 8 nella provincia di Frosinone, 6 nella provincia di Viterbo e 3 nella provincia di Rieti per complessivi 1.542.000 euro. I restanti 12 nei Municipi di Roma XIV,IX,XII,VI,VIII,XV,II,V,III,XXII,X e uno presentato da Roma Capitale per un totale di 455.000 euro".

