Viterbo, lite per il traffico sfocia nel sangue: ragazzo accoltellato alla spalla

Una lite per una questione di traffico degenera in un accoltellamento, con un giovane colpito da un fendente alla spalla e l'autore dell'aggressione, forse uno straniero, in fuga e ricercato dalla polizia. L'episodio avvenuto oggi pomeriggio verso le 17.30 nei pressi dell'incrocio vicino al campo sportivo "Oliviero Bruni" nel quartiere del Carmine. In seguito ad una banale discussione per motivi di viabilità - forse il mancato rispetto di una precedenza - si è arrivati all'accoltellamento di un ragazzo, colpito due volte alla spalla con un coltello o con un taglierino dal rivale che nel frattempo era sceso in strada per affrontarlo. L'accoltellato è stato soccorso da un'ambulanza del 118 mentre l'aggressore si è dato alla fuga, ricercato dalla polizia.

