Cassia senza strisce: pedoni a rischio e il sindaco diffida l'Anas

18 dicembre 2020 a

Problemi per i pedoni che percorrono il tratto aquesiano della Cassia. Infatti, dopo il rifacimento dell'asfalto non sono state soprattutto inserite le strisce pedonali nei vari attraversamenti oltre agli altri tipi di segnaletica. Le categorie più a rischio come anziani e disabili per evitare incidenti devono fare un cenno con la mano alle auto in transito al momento di attraversare la strada. In vista anche del probabile aumento dell’afflusso in vista delle imminenti festività il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi fa la voce grossa e emette un'ordinanza in cui diffida l'Anas a realizzare quanto prima la segnaletica: “Constatato che a seguito dei lavori di asfaltatura sulla Cassia - sottolinea il primo cittadino - non si è più provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale ed al tracciamento di quella mancante, ho diffidato l'Anas a provvedere con urgenza. Preso atto che quanto richiesto non è ancora stato effettuato, ho emanato un'Ordinanza in cui si intima alla stessa di eseguirli”.

