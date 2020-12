Aggrediscono e rapinano 19enne, caccia a due uomini

18 dicembre 2020 a

Aggredito, strattonato e derubato da due uomini. Brutta avventura per un 19enne che ieri è stato rapinato in via Castro Pretorio, al centro di Roma, da due cittadini magrebini. I ladri, dopo avergli strappato la catenina d’oro dal collo, sono fuggiti via. Sul posto i poliziotti del commissariato Viminale che indagano sui fatti. Gli stessi agenti ieri pomeriggio hanno arrestato un 20enne romano per tentata rapina a piazza dei Cinquecento. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe aggredito un coetaneo per rubargli il cellulare. Il 20enne è stato arrestato. Poco prima la polizia aveva arrestato un 41enne marocchino alla Romanina, con l’accusa di tentato furto. L’uomo stava tentando di rubare un’autovettura parcheggiata, ma è stato bloccato.

