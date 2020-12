Concorso scuola, riammessi 80 precari viterbesi

Massimiliano Conti 16 dicembre 2020 a

a

a

Si riaccendono le speranze per ottanta docenti viterbesi precari che avevano dovuto rinunciare al concorso straordinario per l'immissione in ruolo perché positivi al Covid o perché in quarantena fiduciaria. A riaccenderle sono stati prima il Tar del Lazio, che a metà novembre aveva riconosciuto loro il diritto alle prove suppletive negate invece ostinatamente dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, e due giorni fa il Consiglio di Stato, che ha rigettato il ricorso del ministero confermando la sentenza amministrativa di primo grado. Risultato: i docenti che erano stati esclusi dal concorso non per loro volontà o responsabilità potranno ora ricorrere al Tar per rivendicare l’ammissione a una prova suppletiva da svolgersi una volta finita l’emergenza. Tra questi c'è anche Mariella Spadavecchia, soprano viterbese e insegnante di educazione musicale nelle scuole medie con otto anni di precariato alle spalle. Spadavecchia avrebbe dovuto sostenere il concorso il 27 ottobre ad Acquapendente ma aveva dovuto rinunciare perché risultata positiva al tampone pochi giorni prima della prova. Uno dei tanti docenti che, nonostante la scrupolosa osservanza delle norme igieniche e del distanziamento, aveva contratto il virus a scuola.

"Già in prima istanza una politica attenta ai diritti dei cittadini avrebbe provveduto a sanare una lesione dei diritti e delle aspettative di docenti che da anni lavorano per tenere aperte le scuole e garantire la continuità educativa", afferma Silvia Somigli, segretaria regionale della Uil Scuola facendo eco alle parole del numero uno nazionale Pino Turi. Somigli sottolinea come gli insegnanti, anche quelli precari, siano a tutti gli effetti dipendenti del ministero, mentre invece il ministro dell'Istruzione “agisce come si trattasse di intrusi”, venendo meno in questo modo “allo spirito di servizio che una pubblica amministrazione dovrebbe avere nei confronti dei cittadini e ancor più dei suoi dipendenti”. “Queste vicende di natura giurisdizionale - insiste la segretaria della Uil Scuola - fanno male all’intero sistema scolastico che dovrebbe guardare al merito delle questioni invece di perseguire risultati burocratico- amministrativi che non hanno a cuore né le persone, che stanno lavorando in un contesto difficilissimo, né gli alunni che dovrebbero avere continuità, risposte concrete e non atti e contenziosi. La politica deve essere al servizio dei cittadini, non esserne controparte come questo governo sta facendo”.

Un concorso nato male e che rischia di finire malissimo, quello straordinario, voluto a tutti i costi dalla ministra Azzolina in piena pandemia e sospeso il 3 novembre con il Dpcm del presidente Conte, quando alla conclusione mancava meno della metà delle prove. La sospensione, per la cronaca, è stata prorogata (almeno) fino al 15 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.