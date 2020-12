Cultura, progetto di street art a Marta e Valentano

15 dicembre 2020 a

In provincia di Latina, il Comune di Itri presenta Color Up: un festival di street art per valorizzare e riqualificare le aree più popolari del paese attraverso il colore, trasformando dei potenziali punti di debolezza del territorio in luoghi di interesse artistico: nuovi elementi di attrattività non solo turistica ma anche culturale e aggregativa per chi il territorio lo vive tutto l’anno. In provincia di Frosinone, c’è Anticoli - Fiuggi Zero km, un progetto di riqualificazione e valorizzazione del centro storico del comune che vedrà gli interventi artistici di nomi del calibro di Maupal, Moby Dick, Neve, Vera Bugatti, Beetrot, Diego Poggioni, Mauro Sgarbi, Francesco Nunnari e Gomez. I comuni di Marta e Valentano, in provincia di Viterbo, propongono il progetto "Marta - Valentano: Tra storia, leggenda, scienza - Amalasunta e Ruffini" che prevede la realizzazione di opere di street art tra le vie dei due paesi: l’intervento di Marta si ispirerà alla leggenda della regina Amalasunta, figlia di Teodorico, mentre quello di Valentano sarà dedicato del matematico Paolo Ruffini. A Roma, l’VIII Municipio propone il progetto Cantieri San Paolo che vedrà la costruzione di nuovi percorsi urbani per stimolare flussi di socialità e scambio attraverso semplici e incisivi segni grafici realizzati da Greg Jager e dall’associazione Dominio Pubblico in spazi di fruizione quotidiana del quartiere: strade, piazze, campi da basket e una scuola.

