Viterbo, sfruttavano lavoratori clandestini. Arrestati moglie, marito e due figli

15 dicembre 2020 a

a

a

Occupazione di lavoratori stranieri clandestini, estorsione aggravata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e sfruttamento aggravato della manodopera. Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, coadiuvati dal nucleo ispettorato lavoro di Viterbo e dal nucleo elicotteri dei carabinieri di Roma-Urbe, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Viterbo su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone l’arresto di quattro persone (marito, moglie e due figli), tutte indagate. L’operazione è l’esito di un’articolata attività investigativa, avviata nel giugno 2019, a seguito del rinvenimento a Ischia di Castro (Vt), sulla pubblica via, del cadavere di un cittadino straniero. Le indagini hanno consentito agli investigatori di far luce sulla gestione di un complesso aziendale, specializzato nell’allevamento di ovini e produzione di latte e lana, attraverso un sistema di gravissimo sfruttamento - anche attraverso intimidazioni e vessazioni, della manodopera soprattutto straniera. Oltre ai provvedimenti restrittivi, il gip, anche per porre fine alla situazione di sfruttamento lavorativo, ha disposto il controllo giudiziario, attraverso la nomina di due amministratori, delle cinque aziende gestite dagli indagati. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in corso a Viterbo, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, via San Camillo de Lellis n. 18, alla presenza di Paolo Auriemma, procuratore della Repubblica di Viterbo e del colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.