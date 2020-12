Viterbo, traffico in tilt. Cambiamenti in arrivo

Massimiliano Conti 15 dicembre 2020 a

Arriva il doppio senso per via Marconi. Forse già entro la fine di questa settimana se la segnaletica sarà pronta. E' questo uno dei principali provvedimenti che, su richiesta dell'amministrazione comunale, il comandante della polizia locale si accinge a varare allo scopo di decongestionare un traffico impazzito a causa della concomitanza di tutta una serie di fattori esplosivi, a cominciare dalla chiusura della superstrada tra le uscite di Viterbo Nord e Tuscanese. Dopo un fine settimana di passione, ieri la situazione, ancorché critica, è migliorata leggermente con la riapertura della circonvallazione Almirante, il cosiddetto raccordino, nel tratto rimasto chiuso per due mesi a seguito dello sfondamento delle griglie di drenaggio dell'acqua. Da parte sua l'Anas, su richiesta di Palazzo dei Priori, si è impegnata a riaprire, forse già da oggi, lo svincolo per Orte della superstrada per coloro che provengono da Montefiascone.

Per quanto riguarda la trasversale, le crepe emerse sull'asfalto, come noto, sono di tipo strutturale e per risolvere il problema serviranno mesi, se non addirittura un anno. "Non è escluso però che Anas possa riaprire la corsia non danneggiata a doppio senso di marcia prima di Natale", confida il comandante dalla municipale, il quale tuttavia sperava anche che l'ente nazionale per le strade si accollasse l'onere della segnaletica necessaria per deviare il traffico proveniente da Terni sulla Tuscanese. L'Anas non si occupa invece dei segnali all'interno dei centri abitati e quindi il Comune dovrà provvedere in proprio: Vinciotti si è già attivato in questo senso, cercando di bypassare i tempi lunghi di fornitura dei cartelli in lamiera. Ma il Natale si avvicina e la voglia matta di shopping, così come l'abitudine dei viterbesi di prendere l'auto anche per fare cento metri, fanno temere un altro fine settimana da incubo. Per questo, sempre nell'ottica di fluidificare il traffico sulle strade urbane, la centralissima Marconi verrà riaperta in via straordinaria al doppio senso di circolazione, in modo da permettere agli automobilisti di raggiungere più facilmente il parcheggio del Sacrario, in questi giorni gratuito e quindi più affollato del solito. "La situazione è tuttora pesante ma sotto controllo - conclude il comandante della polizia locale - . Speriamo di poter disporre della segnaletica a breve così da alleggerire la circolazione per il prossimo fine settimana, soprattutto nei punti critici della rotatoria di Polozzi e in quella dell'Ipercoop, dove finiscono attualmente per convergere tutti i flussi di traffico".

