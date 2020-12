Roma, escrementi di topi e blatte: carabinieri sequestrano ristorante

14 dicembre 2020 a

Locale invaso da escrementi di ratto e blatte. Inoltre, 100 kg di alimenti conservati in pessime condizioni e per la mancata tracciabilità. Questo ha portato al sequestro preventivo di un ristorante in via Cavour, a Roma, di proprietà di un 61enne egiziano, nell’ambito dei controlli anti abusivismo e delle verifiche a numerosi esercizi commerciali del centro storico nel fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia Roma Centro. In questo caso ad intervenire sono stati i militari della Stazione Roma Quirinale, con quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma. I militari hanno poi sanzionato, per 1.900 euro, il titolare di un pub in piazza degli Zingari, per non aver esposto il cartello recante il numero massimo di persone ammesso all’interno e hanno proceduto al sequestro amministrativo di 6 kg di alimenti per la mancata tracciabilità. Nelle aree turistiche tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno identificato e sanzionato, per complessivi 16.500 euro, tre cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, dediti al commercio illegale ambulante. Sequestrati anche numerosi articoli tra aste da selfie, braccialetti in cuoio, souvenir in vetro, ombrelli e teli poncho.

