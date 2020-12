Cassa integrazione, in provincia di Viterbo ne hanno beneficiato 19.069 lavoratori

14 dicembre 2020 a

Da inizio emergenza "l’Inps ha erogato la cassa integrazione a 6,7 milioni lavoratori. Si tratta di oltre 31 miliardi solo rispetto ai decreti legge fino ad agosto, senza tener conto quindi di quello che è stato deciso poi nei ristori e quello che verrà deciso in legge di bilancio. Per tutto il 2020 è stato erogato 1.216 per cento in più rispetto a tutto il 2019. Per rendere l’idea: quest’anno in termini di cassa integrazione è stato erogato quello che è stato dato nei 12 anni precedenti". Lo ha detto Maria Luisa Gnecchi, vicepresidente Inps, durante il webinar operativo, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, dal titolo "Strumenti e bonus di sostegno economico per affrontare la crisi pandemica". "Per quanto riguarda il Lazio - ha spiegato - sono 388.744 i beneficiari: 34.000 nella provincia di Frosinone, 36.091 in provincia Latina, 8.813 in provincia di Rieti, 19.069 in provincia di Viterbo e 290.683 in provincia di Roma. In quest’ultima c’è stata una sofferenza dal punto di vista ’cassa integrazionè ma è vero che è stata la prima volta in cui hanno potuto mettere in Cig anche i datori di lavoro minimi, per esempio il parrucchiere con un unico dipendente. Un’esperienza così non è stata mai fatta".

