Omicidio Fedeli, Pang condannato a 25 anni e sei mesi

14 dicembre 2020

Venticinque anni e sei mesi di carcere. E' la pena inflitta oggi dalla corte d'Assise del tribunale di Viterbo (presidente Silvia Mattei) nei confronti dello studente americano Michael Aaron Pang, 23 anni, condannato per l'omicidio del commerciante viterbese Norveo Fedeli, avvenuto il 3 maggio 2019 nella jeanseria di cui Fedeli, 74 anni, era proprietario in via San Luca, nel centro storico di Viterbo. L'uomo in seguito ad una lite fu ucciso a colpi di sgabello. E' stata così accolta la richiesta formulata dal pubblico ministero Eliana Dolce, che ha inflitto all'imputato il massimo della pena prevista. La sentenza è stata pronunciata nel primo pomeriggio di oggi, dopo circa cinque ore di camera di consiglio.

