Qualità della vita, Viterbo prima in Italia per numero di Spid ed è boom di start up

14 dicembre 2020 a

a

a

C'è un dato curioso che riguarda Viterbo nel rapporto 2020 del Sole 24 ore sulla "Qualità delal vita". E' quello che vede il capoluogo della Tuscia primo in Italia per numero di Spid erogate ogni mille abitanti. La Spid, che sta per Sistema Pubblico di identità digitale, permette di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei privati. Da registrare inoltre il boom di start up, con Viterbo (+66,67 per cento) dietro solo a Imperia (+200 per cento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.