Covid, nella Tuscia 102 nuovi casi e 3 morti. Positive 63 suore del convento di Bagnoregio

Sono 102 i nuovi casi di Covid nella Tuscia, dove oggi si contano tre morti e 31 guariti. Focolaio nel convento di San Francesco, dove 63 suore sono risultate positive al tampone. Gli ultimi casi sono stati accertati 64 a Bagnoregio (come detto 63 nel convento), 12 a Viterbo, 10 a Civita Castellana, 2 a Nepi, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Valentano, 1 a Blera, 1 a Carbognano, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Marta, 1 a Montefiascone, 1 a Oriolo Romano, 1 a Tarquinia, 1 a Vetralla, 1 a Vignanello. Dei casi odierni, 78 presentano un link epidemiologico con casi già accertati, 13 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in e 11 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale i casi di positività al Covid dall'inizio della pandemia nella Tuscia salgono a 7.850. "La Asl, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 3 pazienti ricoverati presso le strutture Covid: 2 cittadini di 67 e 75 anni di Viterbo, 1 cittadino di 75 anni di Bassano Romano". Oggi è stata comunicata la guarigione di 31 pazienti: 8 a Viterbo, 5 a Montefiascone, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Bassano Romano, 2 a Blera, 2 a Tarquinia, 2 a Vetralla, 1 a Bagnoregio, 1 a Capranica, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Faleria, 1 a Farnese, 1 a Monte Romano, 1 a Ronciglione, 1 a Vignanello. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 27 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 7 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 67 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 19 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone e 1.401 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 6.135 il numero delle persone guarite, 194 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 73.894 tamponi, 347 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 12.169.

