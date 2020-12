Viterbo rischia di scomparire dal parlamento. Riconferma in salita per Fusco, Rotelli e Battistoni

Massimiliano Conti 13 dicembre 2020 a

a

a

La rappresentanza viterbese in Parlamento rischia di sparire o di ridursi al lumicino alle prossime elezioni politiche per effetto del taglio di onorevoli e senatori confermato dal referendum costituzionale. C’erano una volta ben sei parlamentari viterbesi nella stessa legislatura, sette contando pure il Che Guevara “de’ noantri” Alessandro Di Battista, natali romani ma sangue nero civitonico, quello di papà Vittorio. Erano i tempi della XVII legislatura, finita nel 2018, quando la Tuscia vantava Fioroni, Ferranti, Mazzoli, Terrosi, Bernini alla Camera e Sposetti al Senato.

Con il taglio i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. In particolare, per quanto riguarda Montecitorio gli onorevoli eletti nei collegi plurinominali (cioè con il proporzionale) passano da 386 a 245, quelli eletti con il maggioritario da 232 a 147. I parlamentari eletti all’estero da 12 a 8. Ancora più drastica la cura dimagrante per Palazzo Madama: si scende da 193 a 122 senatori nei plurinominali e da 116 a 74 negli uninominali. I senatori scelti dagli italiani che vivono all’estero calano da 6 a 4.

La nuova mappa dei collegi si basa sulla legge elettorale in vigore oggi, cioè il Rosatellum, mentre la riforma elettorale su base proporzionale è al momento paralizzata dai veti dei vari partiti.

Per gli attuali parlamentari viterbesi, il deputato di FdI Mauro Rotelli e i senatori Umberto Fusco (Lega) e Francesco Battistoni (Forza Italia), la strada per la riconferma si preannuncia in salita, anche perché nessuno dei tre è riuscito finora a conquistare quella caratura nazionale che nel recente passato soltanto i dem Fioroni e Sposetti hanno avuto. Ma vediamo dunque come la nuova mappa ridisegna le circoscrizioni e i collegi. Alla Camera il Lazio sarà suddiviso in due circoscrizioni: la provincia di Viterbo è nel Lazio 2, che comprende anche Frosinone, Latina, Rieti e 36 comuni della provincia di Roma. I collegi plurinominali proporzionali di questa circoscrizione sono 2, mentre quelli uninominali maggioritari sono 5. In totale i seggi da occupare sono 12: 7 plurinominali e 5 maggioritari. In pratica 12 deputati rappresenteranno 1.880.275 abitanti, uno ogni 156.690 persone.

Se nel plurinominale della Camera, l’intera Tuscia è nello stesso collegio (con Rieti e il litorale nord della provincia di Roma), nell’uninominale la provincia di Viterbo è divisa in due: la zona nord sta sempre con il litorale romano, mentre la Bassa Tuscia (Civita Castellana, Nepi, Monterosi, Fabrica di Roma, ecc.) va con Rieti, la Sabina romana e l’area braccianese.

Per quanto riguarda il Senato, al Lazio toccano 6 collegi uninominali, due plurinominali con 12 seggi da assegnare, per un totale di 18 candidati da spedire a Palazzo Madama. Nell’uninominale la provincia di Viterbo è con Rieti, con la Sabina romana e con la solita fascia litoranea romana, mentre nel plurinominale Viterbo è in un unico calderone laziale che esclude solo Roma e Fiumicino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.