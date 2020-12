Montalto di Castro, Forza Italia dice no al muro per evitare le esondazioni del Fiora: Meglio le paratie mobili

13 dicembre 2020 a

Montalto di Castro, sul lato sinistro del fiume Fiora un muro alto tre metri e lungo un chilometro fino all’arrivo al mare per contenere le esondazioni. Il cantiere sta partendo ed è sempre più aperta polemica anche perché si tratta della realizzazione di un progetto datato sul quale in molti nutrono dubbi. Dopo l’interrogazione presentata alla Camera dal deputato di FdI Mauro Rotelli - che ha rivolto anche un appello a Nicola Zingaretti “affinché intervenga per bloccare e rivedere un intervento che rischia di deturpare, in maniera irreparabile, uno dei gioielli della provincia viterbese, che vive di pesca nautica e di turismo” - prende posizione il circolo di Forza Italia di Montalto di Castro e Pescia Romana tramite il segretario, Giovanni Corona: “Da sempre - dice - siamo a favore della messa in sicurezza della marina da eventuali alluvioni, ma allo stesso tempo sosteniamo il nostro fermo no alla realizzazione di un’arginatura con un muro che deturperà il paesaggio e allo stesso tempo metterà in ginocchio le attività che insistono nel tratto interessato”.

Già nel febbraio 2014, quando il sindaco Sergio Caci propose un documento condiviso siglato da tutte le forze politiche (tranne il Movimento 5 stelle), FI manifestò tutta la sua contrarietà a parte del progetto, proponendo la realizzazione di paratie mobili su tutto il tratto terminale: dall’argine in terra alla foce.

