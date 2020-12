Alberi di nocciole al posto degli oliveti. Stop della soprintendenza: "Rispettare il paesaggio agricolo della Tuscia"

Simona Lupino 14 dicembre 2020 a

Viterbo, piantagioni di nocciole al posto degli oliveti, altolà della Soprintendenza alla trasformazione del paesaggio. Il 16 novembre Margherita Eichberg ha inviato una lettera alla Regione Lazio (direzioni Ambiente e Territorio), al presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi, ai sindaci della Tuscia e a quelli della provincia di Roma, contenete una “nota procedurale per l’autorizzazione di interventi di sostituzione di colture tradizionali con noccioleti o altre essenze non tipiche dei luoghi”. Il documento spiega che “nei casi in cui l’intervento ricade in aree classificate come ‘paesaggio agrario rilevante’ e ‘paesaggio agrario di valore’, (… ), non è ammessa l’avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona”. Poiché molte zone della Tuscia ricadono sotto questa definizione (“nel caso dei 13 comuni del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre tutto il territorio, salvo rare eccezioni”, spiega il presidente Famiano Crucianelli) si tratta di un divieto quasi assoluto.

Eichberg spiega così le ragioni del provvedimento: “Questa Soprintendenza ha rilevato in particolare come in diverse zone del territorio alla tradizionale coltura dell’olivo con specie autoctone di particolare pregio, da considerare vere eccellenze della produzione locale, a volte anche contraddistinte dai marchi di produzione dop, doc, docg, vengano spesso sostituiti impianti di noccioleto, essenze comunque non autoctone e palesemente non storicizzate. Tali colture, oltre a comportare rischi per le produzioni locali di eccellenza, adducono una inevitabile alterazione dei caratteri indentitari del paesaggio agrario e fondiario”.

