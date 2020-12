Traffico in tilt per la chiusura della superstrada tra Viterbo Nord e la Tuscanese

13 dicembre 2020 a

La superstrada chiusa - forse addirittura per un anno - tra le uscite di Viterbo Nord e Tuscanese. Un tratto della circonvallazione Almirante inagibile da due mesi. I lavori in corso sulla Cassia Sud per realizzare il marciapiede fino a Ponte dell'Elce.

Negli ultimi giorni la viabilità viterbese è praticamente alla paralisi, tanto che, se non si rischiasse il linciaggio da parte dei negozianti già messi in ginocchio dai lockdown, verrebbe da consigliare ai non viterbesi di stare alla larga dal capoluogo.

L'ultima pessima notizia è appunto che i tempi di riapertura della superstrada Orte-Civitavecchia, a causa delle enormi crepe che si sono aperte la settimana scorsa, saranno lunghi: il danno, che potrebbe coinvolgere entrambe le corsie (lo scenario peggiore) è strutturale e all’Anas potrebbero servire diversi mesi per ripararlo. Fatto sta che al momento tutta la circolazione deviata finisce per scaricarsi nella zona nord della città, e in particolare sulla rotatoria della Banca di Viterbo, divenuto ormai l’occhio del ciclone viario che si è abbattuto sul capoluogo.

Sui social la protesta degli automobilisti sta divampando e per il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, sono giornate difficili: “Questa concomitanza di più fattori ha creato una vera situazione di emergenza”, ammette Vinciotti, che spera quantomeno nella riapertura - prevista per domani - del tratto di circonvallazione Almirante off limits da due mesi per lo sfondamento delle griglie di drenaggio dell’acqua.

“Tutto il traffico proveniente dalla Tuscanese, e parliamo di decine di migliaia di auto - spiega il capo dei vigili - si riversa attualmente nel punto nevralgico della rotatoria di piazza Caduti dell’Aves. Con le nostre pattuglie facciamo il possibile per fluidificare il traffico, ma i vigili le auto non possono certo farle sparire. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, tenendo però conto che gli automobilisti prima di metabolizzare le deviazioni ci mettono un po’ e che quindi le toppe possono essere peggiori del buco”. Intanto, Comune e vigili hanno chiesto ad Anas di valutare dei percorsi alternativi di uscita dalla superstrada per alleggerire la pressione viaria sul quadrante nord, che è anche quello dei centri commerciali. “Abbiamo proposto delle soluzioni ma per non ingenerare confusione aspettiamo prima le risposte dell’Anas”, aggiunge Vinciotti, che si è incontrato anche con il vice comandante della polizia stradale. All’Anas è stato chiesto pure di potenziare la segnaletica, così da evitare alle auto deviate di smarrirsi, nonché di riaprire lo svincolo nord della superstrada, per impedire a chi proviene da Montefiascone di arrivare alla rotatoria dello Chic per poi tornare indietro, contribuendo ad aumentare i flussi di traffico.

