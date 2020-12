Assalto al portavalori a Cinelli, i carabinieri indagano su altri colpi simili. Sette gli indagati

13 dicembre 2020 a

I sette indagati per l’assalto al portavalori avvenuto a Cinelli il primo febbraio 2016 potrebbero essere collegati ad altre rapine simili compiute in Campania. E’ in questa direzione che proseguono le indagini dei carabinieri di Viterbo coordinate dai sostituti procuratori Massimiliano Siddi e Stefano D’arma. Indagini che due giorni fa hanno portato agli arresti di due uomini, una ex guardia giurata romana di 49 anni, F. A, e un campano di 51 anni, S. C., quest’ultimo già detenuto a Mammagialla. Cinque persone sono indagate per i medesimi reati, due di queste sono stata raggiunte dagli avvisi di garanzia in carcere, dove si trovano a conclusione di indagini di altro genere. Tre, tra cui il conducente del portavalori, sono a piede libero. La svolta risale a ottobre, quando, nel corso di una indagine interna al carcere viterbese da parte della polizia penitenziaria, è stato scoperto, attraverso l’analisi del traffico telefonico, il possibile coinvolgimento del napoletano S. C. nella rapina al portavalori. L’esame del Dna ha fatto il resto e la presenza dell’uomo sarebbe stata accertata a Cinelli. L’analisi dei contatti telefonici del napoletano, successivi e antecedenti al colpo a Cinelli, ha portato ad individuare l’altro arrestato, l’ex guardia giurata.

Le prove a carico dei due hanno indotto la procura di Viterbo a firmare l’ordinanza di arresto. Fondamentale è stato il riconoscimento dei sette da parte dei testimoni, sia della rapina a Cinelli che di quelle messe a segno nel Napoletano. I testimoni dell’assalto al portavalori, infatti, furono fatti scendere dalle loro auto mentre transitano lungo lo svincolo e fatti inginocchiare. Nella Bmw che aveva fermato il portavalori c’erano sei persone, armate di pistole e fucili, che obbligarono il conducente (anche lui tra gli indagati) e l’altra guardia (non coinvolta nell’indagine) a scendere. Messo a segno il colpo, la Bmw ha imboccato l’Aurelia bis. Percorsi pochi chilometri l’auto, risultata rubata a Pomezia, è stata abbandonata e il commando è salito su un’altra auto. Nella Bmw sono stati trovati i giacconi antiproiettile, alcune delle armi, comprese quelle sottratte ai conducenti del portavalori, e un lampeggiante. A quel punto l’auto ha fatto perdere le proprie tracce, fino allo scorso ottobre, quando l’indagine a Mammagialla ha segnato il punto di svolta. Secondo i riscontri degli inquirenti, l’ex guardia giurata romana, appreso il trasferimento di un milione a Fiumicino, avrebbe contattato il suo collega, che proprio in occasione del trasferimento dei soldi sarebbe stato alla guida del portavalori. Sarebbe stato quest’ultimo a fornire indicazioni sul percorso del mezzo. Sempre l’ex guardia giurata romana avrebbe contattato poi il napoletano ora in carcere per altri reati. Gli altri quattro complici sarebbero stati coinvolti una volta pianificato il colpo.

