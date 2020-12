Rapina alle Poste di Canino, ecco come il direttore arrestato è stato scoperto dai carabinieri

13 dicembre 2020 a

E’ stata l’attività investigativa svolta a carico del direttore dell’ufficio a portare i carabinieri a individuare nel giro di pochi giorni i responsabili della rapina compiuta due settimane fa (sabato 30 novembre) alle Poste di Canino. Massimiliano Ciocia, 38 anni, residente a Vetralla, è infatti finito subito nel mirino per una serie di circostanze sospette, a cominciare dalla sua presunta arrendevolezza mostrata di fronte all’uomo armato entrato nel suo ufficio, laddove, come è scritto espressamente nelle carte dell’inchiesta, ha raccontato lui stesso che il bandito, per legargli le mani, aveva poggiato la pistola sulla scrivania. Come mai, si sono chiesti i carabinieri, lui, data anche una corporatura alquanto possente, di sicuro più robusta di quella del rapinatore, non ha cercato in nessun modo di opporsi? Altro elemento che avrebbe fatto drizzare le antenne agli investigatori è stata l’ammissione, mentre venne ascoltato subito dopo il colpo, che effettivamente nessuno avrebbe potuto e dovuto sapere che proprio quel giorno in cassaforte c’erano così tanti soldi (200 mila euro).

Si apprende oggi che, alla luce di tutte queste stranezze, i carabinieri cominciarono immediatamente, non solo ad intercettarlo, ma anche a pedinarlo, fino addirittura a fermarlo durante un posto di blocco organizzato apposta. Quando accade ciò dalla rapina sono passati soltanto due giorni e i militari, che lo seguono in borghese, vedono Ciocia tornare in ufficio fuori l’orario di lavoro. Ne uscirà poco dopo con una borsa nera. Da qui l’idea di organizzare il posto di blocco più avanti sulla strada verso casa, dove immaginarono che si sarebbe diretto. Nella borsa, durante la perquisizione, vengono trovati 30 mila euro ed è a questo punto che Ciocia, sentendosi smascherato, vuota il sacco, raccontando che quei soldi li aveva trattenuti sospettando che, se li avesse consegnati tutti ai complici, non sarebbe più venuto in possesso della sua parte. Dunque, il direttore comincia a collaborare.

Come si sa, oggi Massimiliano Ciocia è ai domiciliari, mentre sono finiti in carcere Daniele Casertano, l’ultrà della Viterbese Christian Lanari e Domenico Palermo. Agli atti dell’indagine anche la registrazione di un incontro tra Ciocia, a confessione già avvenuta, e gli altri tre. In questa circostanza, il 38enne, riferiscono i militari dell’Arma, sarebbe stato pesantemente minacciato proprio perché il denaro contenuto nella scatola portata via durante la rapina era meno di quanto si aspettassero. Gli sarebbe stato intimato di recapitare subito la somma mancante. Da qui per Lanari, Casertano e Palermo adesso anche l’accusa di estorsione.

Gli inquirenti, mentre proseguono le indagini per risalire ai soldi di cui si è persa traccia, non escludono che possano aver partecipato all’iniziativa anche altre persone.

