Coronavirus, don Roberto Fabiani ricoverato in terapia intensiva. La comunità di Marta in ansia

Marta, apprensione e paura serpeggiano in paese con il propagarsi dei contagi da Covid. Ad essere stato colpito, il parroco, don Roberto Fabiani, che da giorni è ricoverato nel reparto terapia intensiva dell’ospedale di Belcolle. Una situazione pressoché stazionaria quella del sacerdote martano, tra repentini miglioramenti e terapie con l’ossigeno; una situazione che tiene la popolazione col fiato sospeso.

Tanti i messaggi di auguri di pronta guarigione, inviati a don Roberto dai cittadini, i quali attraverso whatsApp, Facebook e gli altri canali social, giornalmente si scambiano notizie su ciò che apprendono dai familiari di “Dorry (il nome con il quale i fedeli, chiamano il sacerdote). In piazza, negli esercizi commerciali e nei bar, non si parla d’altro e la frase ricorrente è sempre la stessa: “speriamo che per don Roberto vada tutto bene”.

Questo interessamento generale è la conferma di quanto il parroco sia amato, stimato e benvoluto. Prima di venire nel suo paese natio, Dorry , è stato parroco per anni a Farnese; benvoluto ed amato anche lì, quando giunse la notizia del suo trasferimento a Marta, gli abitanti del posto non la presero per niente bene e a malincuore si rassegnarono al trasferimento del sacerdote, al quale per l’occasione, regalarono addirittura una macchina.

