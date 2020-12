12 dicembre 2020 a

Cane da caccia precipita in un crepaccio profondo 8 metri a Vasanello. Salvato dai vigili del fuoco.

Storia a lieto fine nel comune di Vasanello dove nel pomeriggio del 12 dicembre si sono vissute alcune ore di ansia per un cagnolino da caccia che è precipitato in un crepaccio in località Ceseta. La buca, profonda circa 8 metri, aveva un'apertura di appena 50 centimetri. Per salvare il cagnolino dunque c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco di Viterbo che sono intervenuti con una squadra speciale con il personale speleo alpino fluviale. Un pompiere si è calato nel crepaccio per poi imbracare il cane e riportarlo fuori.

L'animale sembra in buona salute ed è stato affidato al proprietario. Sul posto solo tre unità dei vigili del fuoco allertati da una segnalazione di un volontario della protezione civile.



