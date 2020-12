12 dicembre 2020 a

Droga e armi all'interno dell'auto. Arrestato dai carabinieri a Monterosi.

I carabinieri di Monterosi e Corchiano insieme a quelli del nucleo radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, durante un servizio coordinato di controllo lungo la Cassia, hanno fermato alcune autovetture. Nel corso del controllo di una di queste, all’apertura dello sportello, insospettiti dal forte odore e dal comportamento nervoso del conducente, hanno perquisito il mezzo trovando a bordo oltre 6 kg di marijuana.

La perquisizione alla sua abitazione di Roma ha anche consentito di rinvenire una pistola con matricola abrasa oltre a decine di cartucce militari calibro 5.56 ed altre dosi di hashish e marijuana.

Il soggetto, tratto quindi in arresto, è stato tradotto in carcere e sono in corso le analisi dello stupefacente, al fine di individuarne la percentuale di principio attivo, presso il laboratorio di biologia molecolare dell’Università della Tuscia, grazie a una convenzione siglata tra la Procura e il dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Ateneo.

