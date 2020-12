Viterbo, aumenti in vista per le tariffe dell'acqua. Ma i sindaci dela Lega sono pronti a ribellarsi

12 dicembre 2020 a

Viterbo, sui nuovi aumenti delle bollette idriche proposti ai sindaci della provincia di Viterbo per evitare il fallimento della Talete si preannuncia il parere negativo della Lega. Tutto questo mentre Arena, che nei giorni corsi aveva già dichiarato che avrebbe votato sì, ha spiegato che sull’acqua si svolgerà un consiglio comunale “il 20 o il 21 dicembre, per alcuni aggiornamenti”.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del partito di Salvini, ma secondo indiscrezioni trapelate nella serata di ieri a seguito della serie di incontri voluta dal senatore Umberto Fusco con sindaci, amministratori locali e referenti comunali del Carroccio, la posizione è stata condivisa da tutti i partecipanti, in maniera compatta: no ai rincari. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nella giornata di oggi, forse anche attraverso una conferenza stampa: “Sia in un caso che nell’altro - aveva affermato Fusco alla vigilia - spiegheremo ai cittadini come e perché si è arrivati a una determinata decisione”.

