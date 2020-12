Rapina al portavalori a Cinelli, il colpo è stato ideato da due ex guardie giurate

Alessandro Quami 12 dicembre 2020 a

Si è conclusa con due arresti e cinque indagati l’indagine sull’assalto al portavalori messo a segno il primo febbraio 2016 sulla superstrada Orte-Civitavecchia, allo svincolo di Cinelli (Vetralla). La rapina a mano armata fruttò un milione. “Un fatto che non ha precedenti nella storia delinquenziale viterbese, sia per le modalità di realizzazione, che per il cospicuo bottino fruttato ai rapinatori”, hanno spiegato i carabinieri in conferenza stampa. Due dei malviventi erano armati con pistole e un terzo di un fucile a pompa. Sotto la minaccia delle armi e dopo aver sistemato un ordigno, risultato poi finto, sul parabrezza anteriore del portavalori, hanno intimato alle due guardie giurate di scorta di aprire il mezzo. Le due guardie sono state disarmate e mentre una è stata fatta inginocchiare nei pressi del mezzo, l’altra ha dovuto disattivare i sistemi di difesa passiva e aprire la cassaforte. Durante le operazioni di trasbordo delle sacche contenenti il denaro contante trasportato dal portavalori, gli automobilisti di passaggio, sotto la minaccia delle armi, venivano bloccati e fatti mettere in ginocchio. Ieri mattina sono state eseguite da carabinieri e polizia penitenziaria due misure di custodia cautelare: una, a Roma, nei confronti di un’ex guardia giurata della Securpol, A. F. di 49 anni, l’altro arresto ha riguardato un rapinatore della Campania, già detenuto a Mammagialla: C. S. di 51 anni. Restano indagate, in stato di libertà, altre cinque persone sottoposte a perquisizioni in diverse località tra Lazio e Campania.

Il blitz diel 10 dicembre ha sgominato il sodalizio composto dai due arrestati e dai cinque indagati. Le indagini proseguono per risalire agli autori di altre rapine a portavalori messe a segno con modalità simili a quella di Cinelli. La procura di Viterbo sta anche cercando di risalire al milione portato via quasi cinque anni fa. La svolta nell’inchiesta è avvenuta agli inizi dello scorso ottobre, quando fu posto all’attenzione dei pm Stefano D’Arma e Massimiliano Siddi un quadro caratterizzato da importanti indizi sui presunti autori: da un lato la rapina era stata realizzata grazie al coinvolgimento di due (ormai ex) guardie giurate della Securpol, una delle quali era l’autista del furgone rapinato; dall’altro sono stati individuati alcuni dei soggetti che avevano partecipato all’assalto. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di rapina aggravata in concorso, detenzione di armi comuni da sparo, porto in luogo pubblico di armi clandestine e alterate, ricettazione aggravata. Gli inquirenti, nel corso di una conferenza stampa, hanno ricordato la dinamica della rapina del 2016, quando il furgone della Securpol, che era diretto a Fiumicino, fu bloccato a Cinelli da una Bmw station wagon, da dove scesero i rapinatori che con pistole e fucili a pompa intimarono alle guardie giurate di scendere. Una guardia fu costretta ad aprire il furgone. Dopo quella rapina, furono ritrovate le armi, giubbetti antiproiettile, un lampeggiante, una radio, e una finta bomba. La durezza di quella rapina è stata sottolineata dal comandante dei carabinieri Antonazzo: “Una situazione efferata che non capita spesso”.

