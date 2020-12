Valeria Terranova 11 dicembre 2020 a

Rapina all'ufficio postale di Canino, i tre in carcere fanno scena muta davanti al gip.

L'11 dicembre durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Christian Lanari, Domenico Palermo e Daniele Casertano, finiti dietro le sbarre con l’accusa di rapina aggravata, per il colpo messo a segno pochi giorni fa presso l’ufficio postale in via Garibaldi a Canino, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al termine della seduta tenutasi in videoconferenza da Rebibbia, i difensori hanno fatto istanza di riesame. La rapina è avvenuta il 28 novembre, quando un uomo, spacciandosi per un corriere, si è introdotto nell’ufficio intorno all’ora di pranzo e armato di pistola ha minacciato i dipendenti, facendosi consegnare circa 200 mila euro, conservati nelle casse, nella cassaforte e nello sportello bancomat. L’operazione condotta dai carabinieri e dalla polizia stradale, coordinata dalla Procura, conclusasi il 10 dicembre, è sfociata in 4 arresti. Infatti, è finito ai domiciliari anche il direttore della sede, un dirigente 38enne, con un’esperienza consolidata alle spalle, il quale avrebbe dato indicazioni agli investigatori per rintracciare gli altri membri della banda, che sarebbero stati identificati a seguito di un incontro che è stato monitorato tramite intercettazioni ambientali. Dalle captazioni sarebbero emersi alcuni elementi che hanno portato la Procura a richiedere e poi a ottenere le misure cautelari. Altre tre persone sono ancora indagate a piede libero. Christian Lanari e Domenico Palermo sono legati all’ambiente della tifoseria viterbese, invece Daniele Casertano è noto per essere stato coinvolto, in quanto vittima, in alcune indagini relative all’inchiesta Mafia Viterbese. Intanto è stata recuperata solo una parte dell’intero bottino, ma gli inquirenti stanno ancora effettuando accertamenti per individuare tutti i membri della banda e verificare i diversi ruoli.

