Emergenza coronavirus, il sindaco di Viterbo chiude piazza della Repubblica dalle 18 alle 22. Lo ha stabilito il sindaco Arena con apposita ordinanza (n. 99 del 10/12/2020). Con precedente provvedimento (ord. n. 97 del 4/12/2020), il primo cittadino aveva già disposto la chiusura al pubblico, tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 22 di largo Marconi, piazza Unità d’Italia, parco di Valle Faul, via Valle Piatta (zona delle scale che conducono alla chiesa di S. Maria della Salute), via San Clemente (zona delle scale che conducono a piazza S. Lorenzo), viale Trento. È consentita - si legge nell'ordinanza - la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, compreso – a tal fine – l’accesso con i veicoli ai passi carrabili e alle aree di parcheggio. "In questi giorni - ha spiegato il sindaco Arena - sono state diverse le segnalazioni riguardanti il reale pericolo di assembramento in piazza della Repubblica, nonostante i vigenti divieti e nonostante le numerose raccomandazioni. Pertanto, per evitare la concentrazione di persone, ho ritenuto opportuno e necessario ricomprendere tale piazza tra i luoghi già interessati dallo stesso provvedimento restrittivo".

Sono previste sanzioni per i trasgressori: in caso di inottemperanza sarà̀ applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 1.000 euro. L'ordinanza, in vigore da oggi, ha efficacia fino al prossimo 15 gennaio. In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, il provvedimento ha natura sperimentale e potrà̀ essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuale nuove disposizioni legislative e dell’evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.

