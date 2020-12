Rapina alle Poste di Canino, caccia al bottino. I primi interrogatori degli arrestati

11 dicembre 2020 a

Il bottino rimane un mistero. Dei 200 mila euro portati via dal rapinatore che il 28 novembre ha assaltato l’ufficio postale di Canino ne sono stati recuperati solo 30 mila, quelli ritrovati nella disponibilità del direttore, Massimiliano Ciocia di Vetralla, che è agli arresti domiciliari accusato di rapina aggravata insieme a tre complici che invece sono in carcere. Si tratta di Christian Lanari (l'11 dicembre interrogatorio di garanzia in videoconferenza con Rebibbia), presidente di un club di tifosi della Viterbese, Domenico Palermo e Daniele Casertano. Sono indagate a piede libero, invece, altre tre persone che fanno parte della cerchia di conoscenze dei tre che sono in cella.

Il bottino si diceva. per ora carabinieri e polizia non sono riusciti a ritrovarlo. C’è solo la parte che era destinata al direttore che, stando all’ipotesi degli inquirenti, avrebbe pianificato insieme al resto della banda il colpo per poi svolgere il ruolo del basista favorendo i movimenti del malvivente all’interno dell’ufficio durante la rapina e fornendo informazioni utili per mettere a segno il colpo.

Dove sono finiti gli altri soldi? Le indagini si stanno indirizzando proprio su questo punto. Tra gli arrestati c’è Daniele Casertano già noto per delle inchieste legate al mondo criminale viterbese e a sua volta vittima della Mafia Viterbese. dalle carte dell’operazione Erostrato emerse che era in atto una “guerra” tra la banda di calabresi-albanesi e quella appunto che faceva capo a Casertano che avrebbe contatti con la Campania. Insomma i soldi potrebbero essere stati già “investiti” in alcune attività criminali. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il percorso del denaro. Un altro punto chiave è capire come i tre sono venuti a contatto con il direttore delle poste di Canino che, prima ancora aveva diretto un altro ufficio postale a Montalto di Castro.

Da quello che emerge l’uomo viveva un po’ sopra le sue possibilità. Insomma, potrebbe aver avuto bisogno di soldi ed essere finito in qualche modo sotto ricatto. E’ una delle ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti che, dopo gli arresti, stanno cercando di ricostruire i vari ruoli all’interno dell’organizzazione valutando anche il profilo delle persone che per ora sono state risparmiate dalle misure cautelari.

