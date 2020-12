Coronavirus, aumenta la mortalità in molti comuni della Tuscia. Ma a Viterbo i decessi sono in diminuzione

11 dicembre 2020 a

Spetta a Latera la maglia nera nella Tuscia per incremento percentuale della mortalità registrata nei primi 9 mesi di quest’anno funestati dalla pandemia. Mentre a Civita Castellana, Viterbo, Montefiascone e in diversi altri centri che pure non sono stati risparmiati dal coronavirus, i morti sono addirittura calati. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat pubblicati a inizio dicembre che mostrano quante persone sono decedute in più nel 2020, comune per comune, rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Nel piccolo centro dell’Alta Tuscia, 805 abitanti, dal 1° gennaio al 30 settembre si sono contati 21 morti, a fronte dei 13,4 in media dei cinque anni precedenti. L’aumento è stato del 56,7%.

Al secondo posto per aumento percentuale della mortalità si piazza Faleria: 28 decessi in 9 mesi, 10 in più rispetto alla media dei 5 anni precedenti, con un incremento del 50,5%. Alla data di ieri i contagi registrati a Faleria sono stati 29, senza morti ufficiali attribuibili però al Covid.

Aumenti importanti della mortalità si sono registrati nel 2020 anche a Ischia di Castro (+22,7%), a San Lorenzo Nuovo (+26,1%), a Onano (+25%), Canino (+22,3%), Oriolo Romano (+22,2%), Valentano (+21,2%), Gallese (+20,8%), Orte (+19,1%), Bagnoregio (15,8%) e Tuscania (+14,1%). Ma le sorprese arrivano dalle zone che sulla mappa della mortalità ricavabile dai dati Istat sono contrassegnate dai colore celeste e grigio, quelle dove i decessi sono addirittura in calo rispetto ai 5 anni precedenti. Tra queste c’è Viterbo, che pure al Covid ha pagato un pesante tributo, sia in termini di contagi (2173) e che di morti (50). A Viterbo i decessi totali dal 1° gennaio al 30 settembre sono stati 554, a fronte dei 573 registrati in media nel lustro precedente, il 3,5% in meno. Il calo più consistente si registra ad Arlena di Castro (-54,5%), seguita da Monterosi (-44%) e Bomarzo (-34,8%). Ma flessioni significative, tra i centri più grandi, si registrano anche a Vetralla (-14,5%), Ronciglione (-11%), Civita Castellana (-8,4%) e Montefiascone (-5,4%). Stabile Tarquinia. Si tratta di numeri sui quali c’è da interrogarsi. A livello nazionale, da inizio 2020 al 30 settembre sono morte 527.888 persone, contro le 484.435 registrate in media dal 2015 al 2019 negli stessi nove mesi. Quindi sono morte oltre 43mila persone in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, con un aumento dell’8,9%.

