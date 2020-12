Rotelli (FdI) parla dei vitalizi: Il voto dei 5 Stelle sul Mes fa capire che servivano per rendere indipendenti i parlamentari

Francesco Storace 10 dicembre 2020 a

a

a

No, tranquilli, Mauro Rotelli non bussa alla cassa per il vitalizio. Per due motivi: il primo è perché conta di restare in Parlamento per ancora un po’; il secondo è che sa, a differenza dei Cinquestelle, che i vitalizi non esistono più. Ora c’è il contributivo: tot versi, tot prendi. Più alti sono i contributi versati, più alta è la pensione. Ma non rinuncia, con coraggio, a ragionare alla condizione della politica e riflette ad alta voce. Il parlamentare di Fratelli d’Italia accetta di parlarne in questa intervista. Aveva suscitato sorpresa il suo rilancio di un tweet di Guido Crosetto che suonava così: “Oggi potete capire perché fu previsto il vitalizio per i Parlamentari. Perché, secondo i padri Costituenti i rappresentanti del Popolo dovevano essere liberi nei loro atti. E la libertà presuppone la tranquillità economica. Perché altrimenti prevale l’istinto di sopravvivenza”. Scritto per la votazione sul Mes dove i Cinque stelle hanno contraddetto se stessi per evitare la caduta del governo e il rischio di elezioni.

Guido Crosetto dopo il voto sul Mes propone una riflessione sui vitalizi a tutela dell’indipendenza dei parlamentari. Era da rilanciare?

“L’ho rilanciata perché quello che ha denunciato Guido è stato per noi palese in aula, molti più di quello che si possa credere, sono stati i deputati del M5S che hanno votato in favore del MES non in maniera convinta, visto il programma con cui si sono presentati che prevedeva lo smantellamento dello strumento, ma per mero spirito di sopravvivenza. Se Conte fosse andato sotto si sarebbe tornati a votare, per molti sarebbe stato l’addio a Montecitorio”.

Ma il contributivo attuale non è già esso una forma di vitalizio, visto che si ottiene dopo una legislatura?

“Il contributo pensionistico? Quello è commisurato ai versamenti, i vitalizi come definiti fino al 2012 erano vergognosi”.

Quelli di allora non esistono più da tempo… e in fondo anche il contributo pensionistico è una forma di vitalizio, visto che matura dopo una sola legislatura e dura tutta la vita.

“Sì, questo è vero e fingono di non capirlo solo i Cinque stelle”.

Si tornerà a riflettere anche sull’immunità parlamentare?

“Non credo proprio e non sarei d’accordo, la denuncia del voto di ieri lascia sottintendere anche che se non hai forti basi politiche e culturali fai tutto ed il contrario di tutto, ma poi lo paghi”.

È stato davvero giusto tagliare i parlamentari?

“Si il taglio dei parlamentari che FDI ha votato in ogni suo passaggio parlamentare può essere utile per snellire alcuni passaggi e regole barocche ormai desuete delle camere e del sistema parlamentare. Certo è che non si può parlare di una vera e propria riforma”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.