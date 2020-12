Anatra selvatica a spasso davanti al bar della sezione a Civita Castellana. Sarà trasferita nella riserva del Lago di Vico

Alfredo Parroccini 10 dicembre 2020 a

Per un giorno la star di Civita Castellana è stata un’anatra selvatica che è sbucata all’improvviso, non si sa precisamente da quale luogo, sul piazzale del bar “La Sezione” in piazza Di Vittorio. La presenza del pennuto ha immediatamente attirato l’attenzione non soltanto dei titolari del bar, ma anche dei clienti che l’hanno fotografata e postata sui social, riscuotendo un clamoroso successo di visualizzazioni. A colpire maggiormente le persone è stata l’assoluta serenità dell’animale che, per nulla intimorito, ha tranquillamente passeggiato per le strade cittadine. Il palmipede è stato prelevato da Mario Favalli che in un video ha spiegato che “l’anatra , un Germano Reale per l’esattezza, stava bene e in buone mani. L’uccello ribattezzato Paperino non sarebbe finito in padella, ma trasferito e liberato presso la Riserva naturale del lago di Vico”.

