Morto Antonio Ferretti, per tutti a Civita Castellana era Tonino 'O Caramellaro. Aveva 70 anni

Alfredo Parroccini 10 dicembre 2020

Civita Castellana piange l’improvvisa scomparsa, all’età di 70 anni, di Antonio Ferretti, conosciuto e amato da tutti come “Tonino ‘O Caramellaro”.Il suo piccolo negozio di torrefazione, ubicato in via Vincenzo Ferretti, fin da subito è diventato, sia per gli adulti che per i bambini, a una “Bottega delle Meraviglie”, strapiena di dolciumi, confetti e caramelle, immersa nel piacevole aroma delle miscele del caffè di cui era un grande esperto. Tonino era un uomo bonario, umile e gentilissimo che metteva a proprio agio ogni cliente al quale offriva sempre, spontaneamente e di cuore, le sue gustose caramelle. “Assaggiane una, anzi quelle che vuoi!” amava dire a chi entrava a fare compere nella sua bottega. Un uomo dolce come le sue caramelle prelibate che tutti i civitonici hanno assaggiato e apprezzato per anni.

