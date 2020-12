Rapina alle Poste di Canino, il direttore dell'ufficio ai domiciliari e altri tre in carcere. Chi sono

10 dicembre 2020 a

Quattro arresti. Secondo gli investigatori, carabinieri e polizia stradale che sono stati coordinati dalla Procura, sarebbero loro ad aver pianificato e messo in atto la rapina del 28 novembre ai danni all'ufficio postale di Canino.

Sono tutti accusati di rapina aggravata. Sono in carcere Christian Lanari, Domenico Palermo e Daniele Casertano. I primi due legati al mondo della tifoseria della Viterbese. inoltre è ai domiciliari, accusato di essere stato complice della banda, anche il direttore dell'ufficio Massimiliano Ciocia al quale gli investigatori hanno sequestrato 30 mila euro in contanti.

Il colpo fu messo a segno il 28 novembre quando verso l'ora di pranzo un uomo, travestito da corriere, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare circa 200 mila euro che erano nelle casse e nelle casseforti. Un colpo troppo facile. Tanto è vero che carabinieri e polizia stradale studiando i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno capito che c'era un basista. Il direttore.

Come detto Lanari è legato alla tifoseria della Viterbese, presidente del Club Us Viterbese 1908 come pure in qualche modo Palermo. Daniele Casertano invece è noto alle cronache per alcune indagini del passato ed è stato protagonista, come vittima, dell'inchiesta Mafia Viterbese. L'organizzazione scatenò infatti una guerra contro di lui con vari attentati.

Gran parte del bottino non è stato ancora recuperato.

Ci sono 4 indagati a piede libero.

