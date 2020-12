Viterbo, i sindaci della Lega decidono sulla proposta di aumentare le tariffe dell'acqua. In bilico il futuro di Talete

Simone Lupino 10 dicembre 2020 a

E’ stata convocata per il 10 dicembre una riunione dei sindaci della Lega per decidere sulla proposta di aumento tariffario sulle bollette idriche avanzata dall’Ato per il salvataggio di Talete. A volere l’incontro il senatore Umberto Fusco per avere il polso della situazione e parlare con chi all’assemblea dei soci dovrà effettivamente approvare o meno i nuovi rincari, e quindi i primi cittadini del Carroccio che insieme agli altri colleghi dei vari schieramenti politici sono gli azionisti di maggioranza della società di via Romiti.

La riunione si svolgerà da remoto: “Parteciperanno esclusivamente i sindaci della Lega”, afferma Fusco, facendone poi l’elenco: “Tarquinia, Tuscania, Ischia di Castro, Capodimonte e Monterosi”. In realtà il sindaco Alessandro Giulivi ha già dichiarato nei giorni scorsi la sua intenzione: “Dobbiamo scegliere il male minore, ma Talete deve dotarsi di un piano industriale che preveda investimenti strutturali, altrimenti a breve ci saranno dei problemi seri in tutta la provincia”. Fusco però frena ogni fuga in avanti: “Nessuna posizione è stata ancora presa. Ci riuniremo e decideremo in maniera democratica. Non ci sarà nessun ordine dall’alto. In entrambi i casi, sia a favore che contro gli aumenti, motiveremo la scelta che è stata fatta. Quella che uscirà dall’incontro sarà la posizione ufficiale della Lega”.

