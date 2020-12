Vitorchiano senza energia elettrica per una notte. Il sindaco Ruggero Grassotti chiede spiegazioni all'Enel

09 dicembre 2020 a

In seguito all'interruzione dell'energia elettrica che, a partire dalle 21.30 di martedì 8 e fino alle 11 del 9 ha interessato la zona di Paparano a Vitorchiano, il sindaco Ruggero Grassotti ha chiesto chiarimenti all'Enel, sottolineando la necessità di rafforzare e implementare la rete a servizio di un'area molto popolata. “Si è trattato di un blackout importante - dichiara Grassotti - che per ben 14 ore ha colpito circa 750 utenze lasciando migliaia di persone senza corrente per tutta la notte e la successiva mattina. Dal momento che questa parte di rete è oggetto di frequenti interruzioni prolungate, ho ritenuto giusto rivolgermi all'Enel per chiedere chiarimenti sui tempi di intervento, che a mio avviso sono stati troppo lunghi, e sull'opportunità di provvedere a un miglioramento della rete”.

