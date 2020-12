Montefiascone, l'immagine della Madonna delle Grazie sorvola la città in elicottero. Il video

Lia Saraca 09 dicembre 2020 a

Un elicottero dell’Aviazione dell’esercito in volo su Montefiascone con l’immagine della Madonna delle Grazie. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre, voluta da don Marco Del Canuto per benedire le case e le famiglie in occasione delle festività dell’Immacolata.

Amministratore delle parrocchie di Santa Margherita, di San Flaviano e del Corpus Domini, don Marco ha accompagnato l’immagine a bordo dell’elicottero sorvolando tutta la città, le chiese e le strutture sanitarie del colle.

Dopo essere decollato dall’aeroporto di Viterbo intorno alle ore 15, il velivolo in poco tempo è arrivato a Montefiascone mentre le campane delle chiese suonavano a festa per salutare il passaggio dell’immagine della Madonna delle Grazie.

L’elicottero ha poi sorvolato tutte le zone e le frazioni della città, fino ad arrivare sopra il centro storico e sopra alla cattedrale di Santa Margherita dove c’erano tantissimi fedeli in attesa del passaggio dell’elicottero, pronti a ricevere la benedizione impartita dall’alto, a protezione di tutto il territorio.

