Morto Sario Ricci, papà di Tuscia Comix. Aveva 58 anni. Il cordoglio del sindaco di Viterbo

Addio a Sario Ricci, papà di Tuscia Comix. Il sindaco di Viterbo Arena: "Grande perdita"

La notizia ha scosso il mondo della cultura di Viterbo. Il primo cittadino ha voluto dedicare un messaggio a Sario Ricci che oltre a Tuscia Comix negli anni era stato animatore di moltissime manifestazioni musicali. "Questo anno maledetto continua a portarsi via troppe persone. Poco fa ho appreso la notizia della scomparsa di Sario Ricci. Lo conoscevo da tanti anni, dai primi tempi che ero assessore. Si è sempre dato molto da fare per Viterbo. Negli anni ha organizzato diverse manifestazioni, intelligenti e coinvolgenti, musicali e non solo. Ricordo la più recente, il Tuscia Comix, la kermesse dedicata al mondo del fumetto e del fantasy, generalmente in programma a fine settembre e che quest'anno non si è potuta svolgere a causa del Covid. Sario ha sempre dato il suo prezioso contributo al mondo dell'intrattenimento nella nostra città. Voglia di fare è il nome dell'associazione di cui era presidente. Ecco, se penso a Sario, mi viene in mente proprio quella sua gran voglia di fare. Ai suoi familiari le mie sincere condoglianze".



