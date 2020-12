Rapina all'ufficio postale di Canino, indagato il direttore. Individuata la banda

09 dicembre 2020 a

a

a

Svolta nelle indagini per la rapina messa a segno il 28 novembre scorso alle Poste di Canino. I carabinieri e la polizia stradale, che hanno seguito le indagini su delega della Procura, hanno dato esecuzione a delle misure cautelari. Si tratterebbe di nove persone, alcune appartenenti all'ambienti ultras. Tra gli indagati c'è anche il direttore dell'ufficio che, stando alle ipotesi investigative, sarebbe la talpa utilizzata dalla banda sgominata in queste ore,

Il 28 novembre un uomo, spacciandosi per un corriere, è entrato nell'ufficio e pistola in pugno si è fatto consegnare circa 200 mila euro. Di quei soldi 30 mila euro sarebbero stati recuperati durante le indagini.

