Il cuore generoso di Viterbo non manca mai. E come è nella migliore tradizione della città si moltiplicano le iniziative per favorire la donazione di sangue. Nonostante la pandemia. Nonostante mille paure. Certo, si rispetteranno le regole, ma un territorio che da tantissimi anni svetta nelle speciali classifiche sulla donazione di sangue non poteva mancare all’appuntamento. E questa volta con un Natale che pare triste, ma può far bene a tanta gente che ha bisogno. Bello dunque ciò che hanno organizzato assieme Confartigianato e Avis: la parola d’ordine è “A Natale il dono più bello è donare”. E insieme collaboreranno Asl, piscina Mgm, palestra Tobe e Us Viterbese 1908 e con la collaborazione della pasticceria Casantini. Un appuntamento che si preannuncia partecipato si svolgerà il 22 dicembre dalle 8 alle 11.30, in via Garbini sotto la sede di Confartigianato. Sulla sua pagina Fb lo reclamizza Luigi Ottavio Mechelli, presidente dell’Avis comunale. Che in una nota fa proprio riferimento all’“anno disgraziato”: occorrerà fare ancora di più, dice, “perché i disagi e le restrizioni per la pandemia condizionano anche le donazioni. Che, lo ricordiamo, sono sicure e assolutamente prive di rischio contagio, perché avvengono in ambienti dedicati e in orari scaglionati. Invitiamo a donare anche chi ha avuto il Covid e ora sta bene, perché abbiamo bisogno anche di plasma iperimmune”. Analoghi inviti arrivano da Rodolfo Valentino, referente Ancos Confartigianato e Andrea De Simone, segretario dell’associazione. Bisogna ricordare che per donare bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buone condizioni di salute. Per le donazioni di sangue intero occorre non avere superato i 65 anni; per le donazioni di plasma e piastrine il limite è lo stesso. E’ bene, ricorda il sito dell’Avis, non assumere farmaci occasionali (ad esempio un analgesico per il mal di testa) qualche giorno prima della donazione e, se è possibile, è meglio essere a digiuno. Le donne che hanno in corso la terapia anticoncezionale non devono sospendere l’assunzione quotidiana della pillola. In caso di difficoltà a restare a digiuno, il mattino del prelievo possono essere assunti alimenti leggeri come frutta fresca anche sotto forma di spremute, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito; da evitare assolutamente il latte e i suoi derivati. Prima della donazione è necessario compilare il modulo di accettazione e consenso che verrà poi valutato assieme al medico. Le donne devono astenersi durante il flusso mestruale e per 10 giorni dopo. Il colloquio con il medico aiuterà anche ad individuare quale tipo di donazione è più indicata: sangue intero o aferesi. La aferesi è un nuovo metodo di prelievo che si avvale dell’uso di apparecchi chiamati separatori cellulari. Grazie ad essi è possibile prelevare quelle componenti (plasma, piastrine, globuli bianchi ecc.) che più interessano per una terapia trasfusionale mirata. Questa nuova metodica, della durata di circa ora, richiede al donatore maggiore collaborazione e disponibilità.

