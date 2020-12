Montefiascone, uno spacciatore arrestato e un altro denunciato: sequestrati hashish e cocaina

07 dicembre 2020 a

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montefiascone, unitamente ai carabinieri della stazione, hanno effettuato durante il fine settimana dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, in particolare nei paesi di Marta e Montefiascone. Le pattuglie della Compagnia in servizio di perlustrazione nella zona che va da Montefiascone a Marta in area poco frequentata sul lago di Bolsena, hanno sorpreso al buio un auto con due giovani in atteggiamento sospetto e li hanno perquisiti, trovando il guidatore in possesso di 85 grammi di hashish, e effettuata la perquisizione nella sua abitazione di Marta, hanno trovato altri 94 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e 255 euro in contanti; immediatamente il giovane è stato dichiarato in arresto. Durante la prosecuzione del servizio perlustrativo le pattuglie hanno poi sorpreso un’ uomo a Montefiascone, che fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina ed è stato quindi condotto in caserma e denunciato per spaccio.

