Superstrada, si apre uno squarcio nell'asfalto: stop al traffico

06 dicembre 2020

Viterbo, si apre un lungo squarcio nell'asfalto della superstrada 675 tra Viterbo Nord e l'uscita Bagni. La fenditura, di circa una trentina di metri, è sulla carreggiata sud ed è stata segnalata per la prima volta nella mattinata di oggi, domenica 6 dicembre; sono stati alcuni automobilisti ad allertare le forze dell'ordine; probabilmente l'evento risale alla nottata di sabato, le cause sono adesso in corso di accertamento. L'arteria è stata subito chiusa nel tratto tra le uscite Viterbo Nord e Bagni. Sul posto intervenuti personale dei vigili del fuoco, tecnici dell'Anas e agenti della polizia stradale per regolare il traffico.

