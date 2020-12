Viterbo, piazza della Repubblica esce dalle zone rosse: tornano gli assembramenti

05 dicembre 2020 a

All'indomani della nuova ordinanza del sindaco di Viterbo Arena che ha tolto piazza della Repubblica, piazza dei Caduti e piazza Martiri d'Ungheria tra le zone rosse dove sono vietati gli assembramenti ecco che gli assembramenti sono puntualmente tornati. Decine di giovani, infatti, come testimonia la foto, si sono radunati oggi pomeriggio in piazza della Repubblica, spazio ai lati di via Marconi, con tanto di auto parcheggiate.

