Viterbo, annullata votazione su Garante detenuti

Maggioranza “squalificata”, niente garante dei detenuti a Palazzo dei Priori. Almeno per ora. Il verdetto lo ha emesso il dirigente Giancarlo Manetti all'indomani di una delle sedute più surreali della recente storia del consiglio comunale, nella quale il centrodestra è andato in frantumi sulla delibera proposta dal duo Massimo Erbetti (M5S) e Giacomo Barelli (Forza civica) e passata per 13 voti a 12, grazie all'assenza di Forza Italia (sindaco incluso) e il sì di Insogna (Fondazione). Ma per i regolamenti, ha chiarito in un secondo tempo Manetti, che giovedì al momento della votazione sostituiva il segretario generale Annalisa Puopolo, di voti ne servivano almeno 17. Ogni maggioranza, qualificata o meno, ha il Mes che si merita - verrebbe da dire - e così mentre il governo Conte rischia di cadere sulla riforma del fondo europeo salvastati, il sindaco Arena, in piena pandemia, si gioca l'osso del collo sull'istituzione della figura del difensore dei carcerati. Nessuno mette in dubbio l'importanza dei diritti di chi vive dietro le sbarre, soprattutto quelle di Mammagialla dove sovraffollamento e carenze di organico sono il pane quotidiano, ma considerato il momento storico le priorità, e se vogliamo anche le ragioni per andare tutti a casa, sarebbero altre. Tanto più che di garante dei detenuti esiste già quello regionale. Ma tant'è.

Erbetti e Barelli, dopo aver annusato giovedì l'odore della vittoria, ora non ci stanno e minacciano di rivolgersi al Consiglio di Stato, o magari alla Corte di Strasburgo, per veder ristabilita la giustizia a Palazzo dei Priori. Quella votata, è il ragionamento del consigliere pentastellato, era una delibera che non ha bisogno di maggioranze qualificate. Se poi in allegato c'era un regolamento, si riporti in consiglio quello. Ma intanto, secondo Erbetti, il garante è già stato istituito. Di diverso parere il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista, il quale, "preso atto della nota prot. n. 6117 del 4 dicembre 2020 con la quale il dotto Manetti, a seguito di una successiva visione degli atti ha rilevato il mancato rispetto del quorum richiesto dall'art. 69 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", ha dichiarato non approvato il punto all'ordine del giorno. Ma queste sono questioni tecniche. Il dato politico è invece che giovedì la maggioranza è andata sotto. Per la cronaca, la proposta di delibera, approvata già in commissione, era vecchia di un anno e mezzo, tanto per dire l'urgenza. Fratelli d'Italia, con il capogruppo Luigi Buzzi, ha ribadito la sua contrarietà. Il leghista Andrea Micci, considerato il tempo trascorso, ha proposto di rivedere la struttura della proposta estendendo le garanzie anche agli operatori e alle guardie penitenziarie. Erbetti e Barelli hanno fatto muro e a quel punto il capogruppo di Forza Italia Marini ha chiesto salomonicamente il rinvio della pratica in commissione, spalleggiato dal sindaco Arena. Ma a quel punto la frittata era già fatta. Il "lodo Marini" non è passato, ma in compenso è passata subito dopo la delibera grazie all'assenza di Forza Italia, del capogruppo di Fondazione Gianmaria Santucci e il sì di Insogna. Una ritorsione? Forse. "La figura del garante dei detenuti non mette in discussione la maggioranza", "garantisce" il sindaco Arena. La maggioranza magari no, ma la decenza un po' sì.

