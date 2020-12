Viterbo, cocaina e marijuana in casa: spacciatore in manette

05 dicembre 2020 a

Gli agenti della mobile hanno arrestato un viterbese di 42 anni per detenzione e spaccio di droga. L'operazione è scattata nella serata dello scorso 1° dicembre. Durante l'appostamento e l'osservazione in prossimità della residenza dell'arrestato, in una zona periferica della città, i poliziotti, una volta individuato un movimento compatibile con la cessione di droga hanno proceduto al controllo di un 44enne privo di precedenti e residente in una provincia limitrofa, trovato in possesso di una busta termosaldata contenente cocaina per il peso di un grammo circa Il possessore della dose di coca, sanzionato in via amministrativa, ha riferito agli investigatori della polizia di aver proceduto per uso personale all’acquisto dello stupefacente, appena cedutogli dal viterbese originariamente tenuto sotto controllo; si è quindi proceduto ad immediata perquisizione domiciliare presso la residenza di quest’ultimo, all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato un ulteriore quantitativo di cocaina del peso di 7,5 grammi circa, in parte già racchiuso in una confezione termosaldata pronta per essere ceduta, in parte contenuto all’interno di una busta in plastica. La perquisizione ha poi consentito di rinvenire e sequestrare anche circa 15 chili di marijuana, in parte stipata dentro contenitori alimentari antiumidità in polistirolo, in parte appesa per procedere alla completa essiccazione della pianta. A carico del 42enne arrestato si è proceduto anche al sequestro di un bilancino di precisione, nonché di denaro contante per 180 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

