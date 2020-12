Ubriaco alla guida di auto semina il panico a Tuscania, denunciato 53enne

05 dicembre 2020 a

Un 53enne originario di Tarquinia è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e guida in stato d’ebbrezza. I militari, allertati da numerosi cittadini che segnalavano una Renault Twingo circolare a forte velocità per le strette vie del paese, si sono messi alla ricerca dell’auto che nel frattempo ha speronato una Toyota ed una Chrysler parcheggiate in via Verona, danneggiandole gravemente, per poi darsi alla fuga. L’uomo, rintracciato in breve tempo presso un’azienda agricola nelle vicine campagne di Tuscania, dove lavora, aveva nel frattempo abbandonato il veicolo incidentato e si stava allontanando a bordo di un autocarro. Sottoposto agli accertamenti alcolemici mediante etilometro, è risultato con un tasso alcolico superiore di ben tre volte ai limiti consentiti, per cui i militari della pattuglia gli ha ritirato la patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione. Inoltre è stata sequestrata anche la macchina.

