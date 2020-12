Viterbo, anche a Belcolle terapia anti-Covid con il plasma iperimmune

Alessio De Parri 05 dicembre 2020 a

“Anche l’ospedale di Belcolle potrà utilizzare la terapia con il plasma iperimmune per curare i malati di Covid”. A darne notizia è il presidente dell’Avis provinciale, Diego Biffaroni, nell’annunciare l’avvio della campagna di donazione in collaborazione con la Asl. “Il plasma che verrà raccolto nelle prossime settimane dal Simt, il Servizio di medicina trasfusionale - rivela - potrà essere utilizzato per curare i pazienti ricoverati a Belcolle”. L’ospedale viterbese entra così a far parte dei centri nazionali per la raccolta del plasma iperimmune contro il Covid. La campagna informativa di Asl e Avis è partita da qualche giorno e già sono arrivate diverse prenotazioni di persone - guarite dal coronavirus - disponibili a donare il loro plasma per metterlo a disposizione attraverso una trasfusione a quei malati che non hanno ancora sviluppato gli anticorpi contro il Sars-CoV-2. “Questa è una terapia che si pensa possa essere efficace - fanno sapere da Asl e Avis -, e pur non essendoci ancora prove scientifiche in tal senso, è importante donare plasma iperimmune”. La prossima settimana, con tutta probabilità dopo la festa dell’Immacolata, inizieranno i primi prelievi presso il Centro trasfusionale. Ci sono rigidi requisiti da rispettare, però, affinché la donazione possa andare a buon fine: “Prima di tutto bisogna prenotare la visita per l’idoneità alla donazione presso il Simt - ricorda il presidente provinciale dell’Avis -, e sotto questo aspetto debbo dire che la campagna è iniziata nel migliore dei modi, visto che già ci sono parecchie prenotazioni”. Non basta, però: “I donatori debbono avere tra i 18 e i 60 anni, aver contratto il virus con esito positivo del tampone e mostrando anche i sintomi della malattia. Poi dovranno aver eseguito un test sierologico, anche questo positivo, è successivamente un tampone negativo”. La donazione del plasma iperimmune potrà essere effettuata solo 28 giorni dopo dalla negatività del test molecolare. Il plasma iperimmune, invece, non potrà essere donato dai positivi al coronavirus ma asintomatici, da donne che abbiano partorito o avuto aborti e da persone che abbiano già ricevuto trasfusioni o sofferto anche in passato di malattie neoplastiche. Chi volesse aderire alla campagna può prenotare al Centro trasfusionale (0761-339014) la visita per l’idoneità alla donazione.

