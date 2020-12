Viterbo, fermata in auto con cinque ovuli di eroina: ragazza di 24 anni in manette

04 dicembre 2020 a

a

a

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Viterbo traevano in arresto in flagranza di reato una ragazza U.E., viterbese di 24 anni. In particolare nel corso di un servizio antidroga attuato a Viterbo nella zona di valle Faul, i militari fermavano l’auto condotta dalla donna con a bordo una sua coetanea. Durante le fasi del controllo le ragazze assumevano un atteggiamento nervoso tale da destare i sospetti dei militari ed al termine degli accertamenti la ventiquattrenne veniva trovata in possesso di cinque ovuli confezionati di sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo di circa 15 grammi, di cui cercava invano di disfarsi, oltre a tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento della sostanza. La ragazza era già stata fermata e tratta in arresto dal Norm per fatti analoghi appena un mese fa, venendo trovata sempre con alcune dosi di eroina. Al termine delle formalità di rito veniva tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.