Tarquinia, preso danneggiatore seriale di auto: tradito da tatuaggio su polpaccio

04 dicembre 2020 a

a

a

Gli uomini della polizia del reparto investigativo del commissariato di Tarquinia hanno stretto il cerchio sul presunto autore di numerosi danneggiamenti di auto, compiuti nel comune di Tarquinia negli ultimi mesi. Il presunto autore è stato identificato grazie ad una serie di immagini estrapolate da alcune telecamere di sorveglianza. "Sebbene fosse travisato e incappucciato al momento dei danneggiamenti - si legge in una nota della Questura di Viterbo -, non sono sfuggiti, agli occhi attenti degli investigatori, alcuni dettagli quali un vistoso tatuaggio sul polpaccio sinistro la cui comparazione con alcune foto del profilo social dell’autore dava esito positivo. Per il colpevole è scattata una perquisizione alle prime luci del mattino di sabato 21 novembre su delega della Procura di Civitavecchia. Subito la confessione oltre alla consegna degli indumenti e del coltellino utilizzato per i danneggiamenti". Ancora sconosciute le ragioni dei ripetuti episodi criminosi sulle quali indagano gli uomini del Commissariato diretto dal commissario capo Giovanni Marruzzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.